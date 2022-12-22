Как жителям Коми получить единое пособие на детей и беременным женщинам

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С 2023 года в Коми беременным женщинам и детям начнёт выплачиваться единое пособие. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России.

Напомним, новый вид поддержки объединяет в себя несколько пособий. При назначении единой льготы будет проводиться комплексная оценка доходов семьи. В ПФР рассказали подробно, кому положено пособие и как его получить.

— Согласно утвержденным правилам, единое пособие будет назначаться семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Чтобы выплату получали те, кто в нем нуждается, при оформлении применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, — объяснили в ПФР.

От доходов зависит и размер пособия. Он составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на взрослого или ребенка – в зависимости от того, по какому основанию установлено пособие. Также будет учитываться деление региона на природно-климатические зоны – северную и южную. В Коми выплата на детей составит от 8 191 рубля 50 копеек до 20 816 рублей в месяц. Для беременных женщин соответствующая сумма составит от 8 946 рублей до 22 137 рублей в месяц.

При введении единого пособия предусмотрен переходный период. Семьи вправе сохранить прежние выплаты до окончания периода их назначения или перейти на новое пособие. Родители детей до трех лет, рожденных до 2023 года, вправе получать выплаты по старым правилам до наступления трехлетнего возраста ребенка.

Благодаря введению единого пособия в России будет выстроена комплексная адресная поддержка семей с детьми с ранних сроков беременности до достижения ребенком 17 лет. Унифицированные правила сделают предоставление выплат более простым и понятным для семей, а переходный период позволит родителям плавно перейти с установленных сегодня пособий к новому единому.

Подать заявление на получение пособия можно будет уже в конце декабря на портале госуслуг. С 9 января заявления родителей начнут принимать многофункциональные центры и клиентские офисы Социального фонда России.

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