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Общество23 декабря 2022 4:15

В Коми пообещали снег с дождем и изморозь

Метеорологи передали прогноз погоды на 23 декабря
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми 23 декабря пообещали сильный снег, снег с дождем, гололед с изморозью, порывистый ветер до 11 м/с и температуру воздуха до -29°С. Прогноз передали синоптики ЦГМС.

В ведомстве сообщили, что направление ветра будет южным, скорость составит от 6 до 11 м/с. Температура ночью -5...-10, при прояснении -15...-20, днем -3...+2, в северных районах -7...-12°С. В то же время на крайнем северо-востоке температура воздуха составит -14...-19, при прояснении -24...-29°С.

В Сыктывкаре пообещали снег с дождем, гололед и ветер от 6 до 11 м/с. Температура ночью -6...-8, утром и днем -1...+1°С.

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