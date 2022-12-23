«Ты – главный Дед Мороз»: в Коми навстречу щедрым и горячим сердцам открылся Домик добра

Домик добра в Сыктывкаре. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Теперь каждый житель Коми может стать на минуточку Дедом Морозом и помочь нуждающимся детям. Сделать это несложно – достаточно от чистого сердца принести подарки на Стефановскую площадь в открывшийся Домик добра.

Маленький волшебный домик расположился рядом с новогодней ярмаркой у здания Главпочтамта. Как отмечают организаторы-кураторы акции «Новый год – в каждый дом», приносить можно всё, то что так необходимо детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Например, канцелярские товары, мягкие игрушки, сладкие презенты. Желательно, чтобы это были новые и целые вещи.

Подарки для детей можно купить прямо по соседству. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Сегодня волонтёры уже принимают подарки, которые, кстати, можно приобрести тут же на ярмарке. Все подарки организаторы передадут юным адресатам после 29 декабря через Центр помощи семье и детям.

Домик добра работает по будням с 16:00 до 20:00, в выходные – с 12:00 до 20:00.

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