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Здоровье5 апреля 2023 8:36

Суточный прирост зараженных COVID-19 в Коми продолжает снижаться

Озвучены актуальные данные на 5 апреля 2023 года
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, озвученные федеральным оперштабом.

Согласно им, в республике суточный прирост инфицированных составил 64 человека. За все время пандемии было диагностировано 197 838 фактов заболевания, 193 676 из которых закончились выздоровлением (+39), а 3 270 - смертью.

В стационары были госпитализированы еще 17 человек, говорится в статистике.

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