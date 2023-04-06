Метели и морозы пообещали в Коми

Фото: архив КП

В Коми 6 апреля ожидают метели с порывами ветра до 20 м/с, сильный ветер и понижение температуры до -28 градусов. Прогноз передали в ЦГМС Коми.

По информации метеорологов, в республике ожидается небольшой снег, ветер со скоростью от 7 до 12 м/с, в северо-восточных районах ночью пообещали метели с порывами 15-20 м/с. Температура будет колебаться от -2.. -7 ночью, до -2..+3, на северо-востоке ночью будет -23...-28, днем -13...-18°С.

В Сыктывкаре пообещали небольшой снег и ветер 7-12 м/с, ночью температура воздуха будет -3...-5, днем 0...-2°С.

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