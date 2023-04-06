В Коми число зараженных коронавирусом приближается к новой числовой отметке

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В Коми суточный прирост зараженных коронавирусом составил 61 человек. Об этом сообщает оперштаб России. Всего в регионе отмечено 197 899 случаев заболевания.
Показатель выздоровления за сутки вырос на 27 человек и достиг 193 703. В то же время еще 18 пациентов попали на больничные койки из-за осложнений, вызванных вирусом.
Показатель смертности остается неизменным с третий день подряд и составляет 3 270 летальных исходов.
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