В Коми число зараженных коронавирусом приближается к новой числовой отметке

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В Коми суточный прирост зараженных коронавирусом составил 61 человек. Об этом сообщает оперштаб России. Всего в регионе отмечено 197 899 случаев заболевания.

Показатель выздоровления за сутки вырос на 27 человек и достиг 193 703. В то же время еще 18 пациентов попали на больничные койки из-за осложнений, вызванных вирусом.

Показатель смертности остается неизменным с третий день подряд и составляет 3 270 летальных исходов.

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