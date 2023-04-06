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Здоровье6 апреля 2023 9:29

В Коми число зараженных коронавирусом приближается к новой числовой отметке

Оперштаб озвучил свежие данные
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми суточный прирост зараженных коронавирусом составил 61 человек. Об этом сообщает оперштаб России. Всего в регионе отмечено 197 899 случаев заболевания.

Показатель выздоровления за сутки вырос на 27 человек и достиг 193 703. В то же время еще 18 пациентов попали на больничные койки из-за осложнений, вызванных вирусом.

Показатель смертности остается неизменным с третий день подряд и составляет 3 270 летальных исходов.

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