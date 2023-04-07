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Общество7 апреля 2023 4:15

Сильный ветер с порывами до 25 м/с ожидаются в Коми

Синоптики передали прогноз погоды на 6 апреля
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС сообщили, что 7 апреля в Коми ожидается сильный снег, метели с порывами ветра до 25 м/с. Также ожидается понижение температуры до -25 градусов.

По предоставленным данным, по региону ожидают переменную облачность, снегопады, переменный ветер от 0 до 5 м/с. В северной части ожидают юго-западный ветер от 7 до 12 м/с и порывами до 20-25 м/с. Также в регионе ожидают метель. Температура воздуха ночью упадет до -12...-17, местами -20...-25, днем 0...+5, на северо-востоке 0...-5°С.

В Сыктывкаре пообещали малооблачную погоду без осадков, северо-западный ветер от 1 до 5 м/с. Температура ночью -13...-15, днем +1...+3°С.

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