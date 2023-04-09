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Общество9 апреля 2023 5:00

В воскресенье в Коми до 10 градусов

Местами в республике ожидается снег и дождь
Источник:kp.ru
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воскресенье, 9 апреля, в Коми ожидаются небольшие осадки, максимальная температура воздуха составит 10 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

На юге Коми ожидается переменная облачность без существенных осадков. Синоптики прогнозируют западный и северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит 5-10 градусов.

В северных районах будет облачно с прояснениями, местами ожидается снег и дождь. В этой части Коми будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с, местами порывы ветра будут достигать 22 м/с. Температура воздуха днем составит -2...+3 градуса.

В Сыктывкаре будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют западный и северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит 7-9 градусов.

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