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Общество9 апреля 2023 8:20

За сутки в Коми 67 человек заболели коронавирусом

Новых смертельных случаев не произошло
Источник:kp.ru
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на воскресенье, 9 апреля, в Коми зафиксировали 67 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 198 095 случаев заболевания коронавирусом. За сутки в республике выздоровели 29 человек. За всем время удалось вылечить 193 792 пациентов. За последние сутки в Коми не скончался ни один больной коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 3270 смертельных случаев среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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