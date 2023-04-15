В субботу Коми до 11 градусов тепла

Фото: Мария ЛЕНЦ

В субботу, 15 апреля, в Коми местами ожидаются осадки, максимальная температура воздуха составит 11 градусов тепла. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми ожидается переменная облачность. Днем в северных районах будет идти небольшой снег, а в южных – преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют западный и северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем в северных районах составит -2...+3, на крайнем северо-востоке -11...-6, в южных районах +1...+6, местами на юго-западе +6...+11 градусов.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит 4-6 градусов.

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