«Верьте в себя»: в Коми для сотен детей прошла елка главы

Фото: пресс-служба главы Коми

Новогодняя ёлка Главы Республики Коми собрала более 300 детей со всего региона.

Праздничное мероприятие состоялось впервые после пандемии 23 декабря в Сыктывкаре, в Академическом театре драмы имени В. Савина. В нём приняли участие отличники учёбы, призёры олимпиад, победители международных, всероссийских и республиканских творческих конкурсов, спортивных соревнований из всех городов и районов Коми.

Фото: пресс-служба главы Коми

От имени Главы республики Владимира Уйба с наступающим Новым годом ребят поздравила заместитель Председателя Правительства региона Лариса Карачёва.

– Приближается самая сказочная, самая волшебная, самая добрая пора – Новый год. Это праздник, который дарит радость и надежду на все новое и лучшее в нашей жизни. Сегодня в праздничном зале собрались ребята, которых по праву можно назвать гордостью нашей республики. Вы немало потрудились, впереди у вас каникулы, хорошо отдохните, проведите время интересно и с пользой. И пускай в Новый год исполняются ваши самые заветные мечты! Верьте в себя, как мы, взрослые, верим в вас! – обратилась к юным участникам праздника Лариса Карачёва.

Фото: пресс-служба главы Коми

В этом году на «Ёлку Главы» были приглашены также дети из семей мобилизованных граждан, добровольцев, военнослужащих, выполняющих боевые задачи на специальной военной операции.

Для ребят организовали игровые площадки, представление у новогодней ёлки с участием Деда Мороза и Снегурочки. Дети стали зрителями спектакля «Сказка про чудесное огниво» и получили сладкие подарки.

Фото: пресс-служба главы Коми

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