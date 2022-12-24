Опасная погода ждёт жителей Коми 24 декабря

Фото: архив "КП"

Погода в Коми сильно ухудшится. Об этом свидетельствует прогноз, предоставленный республиканским синоптиками.

Согласно последним данным, 24 декабря в республике ожидается сильный снегопад, гололед и плохая видимость на дороге. К тому же, столбик термометра поднимется днём до плюсовых значений, а ночью подморозит.

— В субботу будет облачно. Ночью небольшие, местами умеренные осадки, днем осадки, местами сильные (снег, мокрый снег, на юге с дождем). Местами гололедно-изморозевое отложение. Ветер южной четверти 8-13 м/с. Температура ночью и днем -4...+1, в северных районах ночью -9...-14, при прояснении -17...-22°С. В Воркутинском районе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер В 3-8 м/с. Температура ночью -25...-30, днем -15...-20 градусов, — рассказали метеорологи.

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