«Нет слов»: трагическая смерть настигла 14-летнего школьника из Коми

Фото из личного архива

В Тюмени перестало биться сердце 14-летнего Леонида Ш. (имя изменено, — прим.ред.). Мальчик умер от болезни, с которой боролся, но недуг все же взял верх. О кончине подростка сообщили его близкие в социальных сетях.

Из-за дорогостоящей транспортировки тела из Тюмени до Печоры близкие решили кремировать Леонида и захоронить на родине его прах. На момент написания статьи неравнодушные жители города помогли семье мальчика собрать нужную сумму для организации похорон.

— Дорогие друзья! Спасибо Вам всем огромное от нашей семьи за помощь в сборе денежных средств на похороны. Мы очень Вам благодарны, у нас просто нет слов. Здоровья Вам и вашим близким! Очень много людей помогли, — обратилась мама Лёни Надежда.

Смерть мальчика стала ударом для всех, кто его знал, однако и незнакомые жители Печоры близко восприняли скорую кончину подростка.

— Нет слов. Такой хороший и славный мальчик. Родителям сил пережить такое горе, — пишут горожане.

Похоронят Леонида в родном городе в ближайшие дни.

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