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Здоровье24 декабря 2022 12:00

Показатель смертности от COVID-19 вырос на один новый летальный исход

Суточный прирост зараженных упал ниже 30
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми уменьшается суточный прирост зараженных коронавирусом. Согласно последним данным, в республике зарегистрировано еще 24 случая заболевания. За все время пандемии было диагностировано 192 324 факта инфицирования.

Также сообщается, что за сутки вырос показатель смертности. От осложнений, вызванных коронавирусом, умер еще один пациент. Всего официально от заражения ковидом скончались 3 250 человек.

Выздороветь удалось 188 502 жителям Коми, что на 98 человек больше, чем было сутками ранее. В то же время на больничные койки попали пять зараженных.

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