В Коми пообещали мокрый снег и гололедицу

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Синоптики рассказали прогноз погоды в Коми на 25 декабря. По данным регионального ЦГМС, в регионе ожидается снег с дождем и гололед с изморозью. Скорость ветра будет доходить до 13 м/с.

Температура воздуха ночью и днем составит от 0 до-5, на крайнем северо-востоке ночью градус опустится до -10...-15°С. На дорогах пообещали гололедицу.

В Сыктывкаре ожидается мокрый снег и порывистый ветер до 11 м/с. Температура ночью и утром 0...-2. К вечеру ожидается похолодание до -7...-9°С.

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