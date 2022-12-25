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Общество25 декабря 2022 10:20

От коронавируса за сутки в Коми скончались два человека

Портал стопкоронавирус.рф предоставил данные на 25 декабря
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

За прошедшие сутки в Коми коронавирусом заболели 22 человека, сообщили на портале стопкоронавирус.рф. С начала пандемии по состоянию на 25 декабря известно о 192 346 случаях заболевания.

Выросло также число госпитализированных – в больницы попали шесть человек, выздоровели за сутки 20 жителей региона.

Количество жертв коронавируса за последние 24 часа выросло на два человека. Всего ковидом заразились 3 252 жителя региона.

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