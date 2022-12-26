В Коми пообещали гололед и порывистый ветер до 14 м/с

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В Коми 26 января, в понедельник, пообещали относительно теплую погоду. Из неприятных явлений ожидаются только гололед и изморозь, сообщили метеорологи ЦГМС.

Ветер ожидается юго-западный со скоростью от 6 до 11 м/с, порывы ветра достигнут 14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -5...-10, при прояснении -10...-15, днем -2...-7, на крайнем северо-востоке -7...-12°С.

В Сыктывкаре 26 декабря пообещали юго-западный ветер от 7 до 12 м/с. Температура ночью составит -6...-8, днем -4...-6°С.

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