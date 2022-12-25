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Общество25 декабря 2022 15:25

«Всем на все наплевать»: жители города в Коми остались без света, тепла и воды

Жителей Сосногорска оставили без света из-за аварии
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жители Сосногорска возмущены коммунальной аварией, которая привела к тому, что они находились три дня без света. Ситуацию прокомментировали в администрации города.

– Третий день без света, благо на улице тепло. Аварийная ситуация, а где ваши электромонтеры, – пишут пострадавшие.

На комментарий ответил представитель администрации, который сообщил, что задержка подачи электричества была связана с обнаружением новых обрывов. В связи с этим специалисты были вынуждены выключить свет во всем частном секторе. Уточняется, что в настоящий момент электричество уже подали на трансформаторные станции, которые находятся под напряжением.

– А то, что люди без света, без тепла, без воды были три дня? Всем на всё наплевать, – жалуются местные жители.

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