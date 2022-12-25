«Всем на все наплевать»: жители города в Коми остались без света, тепла и воды

Фото: архив КП

Жители Сосногорска возмущены коммунальной аварией, которая привела к тому, что они находились три дня без света. Ситуацию прокомментировали в администрации города.

– Третий день без света, благо на улице тепло. Аварийная ситуация, а где ваши электромонтеры, – пишут пострадавшие.

На комментарий ответил представитель администрации, который сообщил, что задержка подачи электричества была связана с обнаружением новых обрывов. В связи с этим специалисты были вынуждены выключить свет во всем частном секторе. Уточняется, что в настоящий момент электричество уже подали на трансформаторные станции, которые находятся под напряжением.

– А то, что люди без света, без тепла, без воды были три дня? Всем на всё наплевать, – жалуются местные жители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Воркуте устраняют аварию на очистном сооружении (подробнее)