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Общество26 декабря 2022 12:00

Моржи Сыктывкара присоединились к акции «Закалённая Россия – сильная страна»

В выходной день жители Коми пробежались в купальнике по Кировскому парку и нырнули в прорубь
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
Фото: Сергей Зиновьев.

Фото: Сергей Зиновьев.

А как вы провели выходные дни? Сыктывкарские моржи присоединились к всероссийской акции «Закалённая Россия – сильная страна». 24 декабря в 10:00 по Кировскому парку пробежалась столичная группа моржей – 10 человек не боясь ветра и холода пробежались до проруби и окунулись в холодную воду.

Фото: Сергей Зиновьев.

Фото: Сергей Зиновьев.

– Всё прошло замечательно, – поделилась впечатлениями активистка Лара Гвардина.

Фото: Сергей Зиновьев.

Фото: Сергей Зиновьев.

Главная задумка организаторов акции – россияне должны были принять участие в каком-либо виде закаливания в лёгкой одежде: бег, скандинавская ходьба, лыжные прогулки, ныряние в прорубь или же в открытую воду, массовое обливание или же пробежка «Дедов Морозов».

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