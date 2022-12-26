Моржи Сыктывкара присоединились к акции «Закалённая Россия – сильная страна»

Фото: Сергей Зиновьев.
А как вы провели выходные дни? Сыктывкарские моржи присоединились к всероссийской акции «Закалённая Россия – сильная страна». 24 декабря в 10:00 по Кировскому парку пробежалась столичная группа моржей – 10 человек не боясь ветра и холода пробежались до проруби и окунулись в холодную воду.
Фото: Сергей Зиновьев.
– Всё прошло замечательно, – поделилась впечатлениями активистка Лара Гвардина.
Фото: Сергей Зиновьев.
Главная задумка организаторов акции – россияне должны были принять участие в каком-либо виде закаливания в лёгкой одежде: бег, скандинавская ходьба, лыжные прогулки, ныряние в прорубь или же в открытую воду, массовое обливание или же пробежка «Дедов Морозов».
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