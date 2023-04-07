В Коми 13 человек были госпитализированы из-за осложнений, вызванных коронавирусом

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В Коми выросло число зараженных COVID-19. Согласно актуальным данным, предоставленным оперштабом России, в республике насчитывается 197 962 случая заболевания, это на 63 новых факта больше, чем было сутками ранее.

Показатель выздоровления за 24 часа вырос на 29 и достиг 193 732 человек. В то же время 13 зараженных были госпитализированы в больницы Коми.

Отмечается, что 3 270 инфицированных скончались в результате осложнений, вызванных ковидом. Новых летальных исходов за сутки подтверждено не было.

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