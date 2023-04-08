«Метель, снег и дождь»: синоптики Коми озвучили прогноз погоды на выходные

Фото: архив "КП"

Облачная и дождливая погода ждет многих жителей Коми в выходные, а воркутинцев и интинцев - сильная метель. Очередной прогноз погоды опубликовали региональные синоптики.

По их данным, сегодня, 8 апреля, ожидаются снег и дождь. Температура воздуха за окном прогреется до +11 градусов. На севере же максимальное значение столбика термометра поднимется до +7.

- В субботу, 8 апреля, ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки (снег, дождь). Ветер З, СЗ 5-10 м/с. Температура ночью -1...-6, при прояснении -6...-11, днем в северных районах +2...+7, в южных районах +6...+11°С. На крайнем северо-востоке: Облачно. Ночью снег, метель, гололед, днем временами небольшой снег. Ветер ночью З, СЗ 15-20 м/с, порывами 18-23 м/с, днем Ю 8-13 м/с. Температура ночью и днем -2...-7°С, -обещают метеорологи.

Существенно погода не изменится и на следующий день, 9 апреля.

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