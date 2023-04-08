«Не хватает твоего смеха»: в Коми скорбят по трагически погибшей 14-летней девочке

Фото: личный архив

В Коми скорбят по трагически погибшей 14-летней Соне из Усинска. Девочка утонула прошлым летом вместе со своим другом Романом.

С момента гибели подростков прошло уже восемь месяцев, но их близкие так и не могут свыкнуться с мыслью, что ярких и веселых школьников больше нет в живых.

- Очень скучаю, правда, не хватает тебя, твоего смеха. Столько всего рассказать хочется, но не могу, честно, до сих пор не могу поверить, что тебя нет с нами и что мы больше никогда не увидимся. Прости за всё, если что-то не так делали для тебя. Люблю тебя, спи спокойно, мы помним тебя и никогда не забудем, ты всегда в памяти и в сердце, - написала Елена в своем письме к Соне.

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