Уроженка Коми Оксана Самойлова рассказала, готова ли она простить Джигана

Фото из личного архива Оксаны Самойловой

Которую неделю поклонники Оксаны Самойловой и Джигана следят за их отношениями, которые, кажется, дали серьезную трещину. Разлад в их семье произошел после возвращения пары из отпуска: Самойлова нашла подозрительную переписку Джигана с фанаткой.

Сразу же после этого звезды разъехалась по особнякам. Однако, как говорит Самойлова, с рэпером они видятся каждый день, а ей самой тяжело держать оборону. Все это время Джиган не бросает попытки вымолить прощение.

- Еще не все потеряно, - говорит модель. - Тяжело, конечно, мне дается держать оборону, - заключает Самойлова.

Однако некоторые пользователи соцсетей предполагают, что это обыкновенный пиар и разогрев перед выходом альбома Джигана и запуском марафона от Самойлова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Где у ребёнка автокресло?»: Оксана Самойлова попала под гнев своих подписчиков (подробности)