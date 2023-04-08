«Задираются, грызут лапки и сопят моторчиком»: медвежата-сиротки из Коми осваивают игровую комнату

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Центр спасения медвежат-сирот в Твери, куда прибыли из Усть-Куломского района будущие цари тайги, продолжают делиться успехами своих подопечных.

Напомним, у малышей Толстуна и Ворчуна выдалась очень непростая судьба. Их маму спугнули с берлоги звуками лесозаготовительных работ, так лесозаготовщики нашли там трёх медвежат, развернулась спасительная операция. К сожалению, из троих косолапых деток осталось только двое.

Как рассказывают волонтёры, с середины марта медвежата много времени проводят в игровой зоне. Предполагается, что мишки будут там резвиться и играть, они и пытаются это делать, но пока получается забавно и неуклюже. Игры нужны для развития не только человеческим детёнышам, для всех животных это важный этап жизни. Так медвежатки контактируют с собратьями, вырабатывают необходимые навыки и нагружают себя физически.

- Медвежья малышня пока еще не так активна, какой станет уже вскоре, и игры все еще проходят зачастую на «нижнем ярусе», медленно и неловко. Но – все впереди! – верят в своих подопечных Пажетновы – супруги-медведородители.

На видео мишульки заняты своим делом. Неуверенные первые шаги, спокойные игры – совсем как полугодовалые детки-ползунки в манеже. Кто-то пробует свою лапу на зубок, а кто-то – и лапу соседа, другой топатыч пытается бежать лежа. Усердно грызут деревянный тренажёр, а самые задиристые уже делят территорию с собратьями. Агукают, рычат и сопят во сне звуком моторчика.

Ждём, когда подрастут наши детки и вернутся, желательно в Коми, чтобы властвовать в нашей парме!

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