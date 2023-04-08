В Коми число заражений COVID-19 превысило 198 тысяч человек

Фото: архив "КП"

В Коми выросло число заражений коронавирусом. Согласно обновленным данным, суточный прирост инфицированных составил 66 человек. Общее количество заболевших перешагнуло за новый рубеж и составило 198 028 человек.

Показатель выздоровления достиг 193 763, что на 31 новый случай больше, чем было сутками ранее. В то же время 13 пациентов были госпитализированы в стационары республики.

Смертью закончились 3 270 фактов заражения. Новых смертей за сутки не отмечено.

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