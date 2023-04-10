«Метель и плюсовая температура»: контрастную погоду пообещали синоптики Коми в начале недели

Автор фотографии: Игнатьев Роман

В Коми ожидается контрастная погода. Если на севере республики прогнозируется метель и минусовая температура, то юг Коми будет наслаждаться весенним солнцем. Очередной прогноз погоды предоставили синоптики ЦГМС.

По данным метеорологов, сегодня, 10 апреля, ожидается облачная погода. В некоторых районах пройдет снег, а также прогнозируется сильный ветер, на юге - без осадков.

- Ночью в северных и центральных районах небольшой снег, в южных районах без существенных осадков, днем местами небольшие осадки (снег, мокрый снег). Ветер СЗ, С 7-12 м/с, ночью в отдельных северо-восточных районах порывами 15-17 м/с, метель. Температура в Воркутинском районе ночью и днем -17...-22, в северных районах ночью -4...-9, при прояснении -9...-14, днем +2...-3, местами -3...-8, в южных районах ночью -1...-6, днем +3...-2, на юго-западе +1...+6°С, - рассказали синоптики.

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