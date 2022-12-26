Опубликовано фото гаража, в котором обнаружены трупы пропавшей молодой пары из Воркуты

Воркутинец жестоко расправился с матерью двоих детей и ее возлюбленным

В Воркуте завершено расследование уголовного дела, которое было возбуждено после исчезновения молодой пары. В ночь с 19 на 20 февраля 36-летняя Евгения Высоцкая и 34-летний Вячеслав Агарков вышли из байк-клуба и пропали. Тогда воркутинцев искал весь город, пока не стало известно, что их трупы были обнаружены в одном из гаражей.

Следствие выяснило, что к гибели матери двоих детей и ее возлюбленного причастен 43-летний Александр К. В день трагедии пара и воркутинец, который имел темное прошлое, сильно поругались и Александр жестоко расправился с пропавшими.

В этом гараже были обнаружены тела пропавших

- После распития спиртного между обвиняемым и потерпевшими на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник, вооружившись деревянной битой, нанес мужчине и женщине многочисленные удары по телу и голове. Кроме того, женщине были причинены ножевые ранения. От полученных открытых тяжелых черепно-мозговых травм через непродолжительное время потерпевшие скончались на месте происшествия. После совершения преступления фигурант завернул тела в мешки, обмотал скотчем и вывез в помещение гаража, где они впоследствии и были обнаружены, - рассказали детали злополучного дня в Следкоме.

Также известно, что в январе обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, причинил своему знакомому телесные повреждения, которые квалифицированы экспертами, как причинившие легкий вред здоровью.

- Следствием по уголовному делу проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы, в том числе проведен ряд судебных экспертиз. В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - заключили в ведомстве.

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