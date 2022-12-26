«Ёлочка, гори!»: сыктывкарские ребятишки погрузились в волшебную новогоднюю атмосферу вместе с героями сказок

Какой же яркий праздник! Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В понедельник, 26 декабря, точно по графику, как и обещали городские власти, на Стефановской площади состоялось торжественное открытие Ледового городка, яркими огнями засверкала главная новогодняя красавица ёлка. Как волшебно это было, расскажет «Комсомолка».

Это энергичный танец

Новогодний ледовый городок открыли виновники праздника – сыктывкарские воспитанники детских садов и начальных классов школ и, конечно же, сказочные персонажи. Шоу-программа с участием Деда Мороза, Снеговика, Перы-Богатыря, Бабы Яги с Лешим и даже символом будущего года Кроликом весело пестрела песнями и танцами, загадками и конкурсами.

Тематическую программу начал важный Снеговик-почтовик. Персонаж рассказал детям, что именно он доставляет письма Деду Морозу, а также поинтересовался, все ли ребята написали Дедушке свои пожелания? Ждут ли мальчики и девочки праздник? Хорошо ли себя вели в уходящем году? На все вопросы детвора дружно кричала: «Да!» В подарок Снеговик научил детей зажигательному энергичному танцу «Снегодрык».

Снеговик-почтальон. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Жаль, что из-за большого количества гостей на празднике многие ребята участвовали в веселье издалека – с папиных плеч или взобравшись на ледяные скульптуры.

Ёлочка, гори! Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Ярким новогодним светом

Появление главных персонажей Деда Мороза и Снегурочки сопровождалось песней «Мы в моменте», которую они и спели. Дедушка и его внучка по классическому сценарию постарались вместе с детьми зажечь огнями зелёную красавицу. Естественно, это получилось не с первого раза. Все последующие попытки сопровождались появлением новых сказочных героев шоу-программы, каждый из которых вовлекал юных участников праздника в озорные игры и конкурсы. Например, Пера-Богатырь и его помощник Олень научили ребят стихосложению: герои начинали фразы, которые детки завершали в рифму.

И песни тоже пели! Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Наконец, под дружное и почти в унисон «Раз, два, три! Ёлочка, гори!» новогодняя красавица засверкала: на ней зажглись гирлянды и игрушки. Подсветка также включилась в пластмассовых и ледяных фигурах. Стефановская площадь засияла ярким новогодним светом. А вокруг ёлки начались хороводы, причём в разные стороны, что очень забавляло детей.

Веселились и дети, и взрослые. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

После представления у ребятни была возможность сфотографироваться с Дедом Морозом и прошептать ему на ухо свое заветное желание, или с другим любимым персонажем – на память об этом замечательном празднике.

Сказочные персонажи развлекали школьников. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Безопасная территория

Между тем, проверка украшений площадки комиссией мэрии города и депутатами Госсовета Коми прошла накануне. Зона ледового городка разделена на четыре тематические части: Полярный Урал, Тундра, Тайга и Водный мир. Часть площади около ели занимает каток вместимостью до 50 человек с прокатом коньков, работающий ежедневно до 20:00. Иллюминации будет включаться одновременно с городским освещением.

Символ 2023 года - зайка! Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

– Мы обратили внимание на безопасность детей, насколько здесь всё продумано, обратили внимание на необходимость поддержания чистоты и своевременной очистки катка от снега, – отметил мэр Сыктывкара Владимир Голдин.

В конце праздника каждый ребенок смог сфотографироваться с любимым героем. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

С наступающим!

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