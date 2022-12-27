Гололедицу и снегопады пообещали в Коми

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Синоптики ЦГМС пообещали в Коми снегопад, усиленный ветер и гололедицу. Метеорологи рассказали о погоде на 27 декабря.

По предоставленным данным, снег будет идти ночью и днем. В отдельных районах ожидаются гололед с изморозью. Ветер пообещали юго-западный, его скорость составит от 6 до 11 м/с. Температура воздуха будет колебаться от -7...-12°С.

В Сыктывкаре пообещали облачность, небольшой снег и ветер с порывами от 5 до 10 м/с. Температура воздуха составит от -7 до -9°С. На дорогах пообещали гололедицу.

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