«Небесный кинотеатр, качели и зелёный променад»: какой будет набережная в столице Коми

Ой, заживём! Новая набережная в Сыктывкаре.
Жителям Коми показали, как будет выглядеть новая набережная в столице республики. Эскизы глобального проекта опубликовал в своем telegram-канале главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг.
Как рассказал архитектор, экспертиза рабочего проекта пройдена в декабре 2021 года.
– Открытым пока остаётся только вопрос финансирования, – отметил Рунг.
По проекту на набережной Сысолы предусмотрен променад, спортивные и игровые детские площадки, локации для различных мероприятий, а также велодорожки.
По словам архитектора, набережная будет дополнена озеленением, «небесным» кинотеатром и качелями.
Между тем, стоимость благоустройства набережной в ценах на 2021 год составляет 1 335,65 млн рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Многострадальная набережная и коми язык в магазинах
Чем ещё поразил объехавшего всю Россию путешественника Сыктывкар? (подробности)