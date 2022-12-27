«Небесный кинотеатр, качели и зелёный променад»: какой будет набережная в столице Коми

Ой, заживём! Новая набережная в Сыктывкаре.

Жителям Коми показали, как будет выглядеть новая набережная в столице республики. Эскизы глобального проекта опубликовал в своем telegram-канале главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг.

Как рассказал архитектор, экспертиза рабочего проекта пройдена в декабре 2021 года.

– Открытым пока остаётся только вопрос финансирования, – отметил Рунг.

По проекту на набережной Сысолы предусмотрен променад, спортивные и игровые детские площадки, локации для различных мероприятий, а также велодорожки.

По словам архитектора, набережная будет дополнена озеленением, «небесным» кинотеатром и качелями.

Между тем, стоимость благоустройства набережной в ценах на 2021 год составляет 1 335,65 млн рублей.

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