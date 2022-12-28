Появились жуткие фото с места смертельной аварии в Усть-Вымском районе Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

По факту смертельного ДТП, которое во вторник, 27 декабря, произошло в Усть-Вымском районе, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как сообщалось ранее, на 43-м километре трассы Вогваздино – Яренск водитель Nissan потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с припаркованной на обочине машиной Audi. В результате ДТП погиб один человек. Это был пассажир Audi.

Фото: управление ГИБДД по Коми

В МВД уточнили, что авария произошла в 16.35. Погибшему мужчине было 50 лет. В результате ДТП пострадали водитель Audi и шестеро пассажиров Nissan, в том числе двое детей. У 14-летней девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рваную рану лба. 17-летняя пассажирка получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану надбровной дуги слева и другие травмы. Обе не были пристегнуты ремнями безопасности.

Также в больницу попали с различными переломами и ушибленными травмами 67-летняя и 39-летняя женщины, находившиеся в микроавтобусе. Пострадавшим 18-летнему юноше и 24-летней девушке помощь врачей не понадобилась.

Фото: управление ГИБДД по Коми

За рулем Nissan был 49-летний местный житель. За год его 14 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

Возбуждено уголовное дело о нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Согласно законодательству, за это преступление грозит до пяти лет лишения свободы.

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