10 человек были госпитализированы в больницы Коми с коронавирусом

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В Коми продолжают фиксировать десятки новых случаев заражения коронавирусом. Согласно последним данным, суточный прирост инфицированных составил 65 человек, общее число заболевших составляет 198 160 человек.

Показатель выздоровления, по состоянию на 10 апреля, достиг отметки в 193 813 человек, что на 21 выздоровевшего пациента больше, чем было сутками ранее. В то же время в больницы Коми попали еще 10 человек.

Жертвами COVID-19 признаны 3 270 человек. Новых летальных исходов за минувшие 24 часа не зарегистрировано.

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