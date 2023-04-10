«Не хватало просторов»: переехавший в Коми уроженец Казахстана рассказал о первых впечатлениях

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С сентября 2018 года в Республике Коми реализуется Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Участие в ней могут принять соотечественники из числа иностранных граждан, лиц без гражданства, а также граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за рубежом.

Очередным участником Государственной программы в марте 2020 года стал Василий Черевань, уроженец Республики Казахстан.

Будучи школьником Василий мечтал переехать в Россию для проживания и выстраивания карьеры. Молодой человек узнал, что в Казахстане проходит набор в Ухтинский государственный технический университет по направлению «Технологические машины и оборудование». Так как он с детства интересовался этой тематикой, то незамедлительно подал документы и сдал вступительные экзамены для зачисления. В конце лета 2014 года студент впервые увидел Северную жемчужину.

«Первое, что бросилось в глаза – это климат. Здесь сыро и холодно. Не хватало казахских просторов. Но со временем привык к этим условиям и теперь с удовольствием живу в Ухте»,- отметил участник государственной программы.

В 2018 году молодой человек окончил Ухтинский государственный технический университет и получил диплом бакалавра с отличием по направлению подготовки «Технологические машины и оборудование». Позже Василий поступил на магистратуру и параллельно начал работать преподавателем в Индустриальном институте г. Ухты по дисциплине «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)».

В 2020 году уроженец Казахстана подал заявку на участие в Государственной программе и в течении 4 месяцев стал гражданином Российской Федерации.

«Я даже не ожидал, что так быстро можно получить гражданство. Мечта детства сбылась. Большое спасибо сотрудникам управления по вопросам миграции за оказанную помощь», - рассказал молодой человек.

Василий Черевань ежедневно продолжает совершенствовать знания, обучается на третьем курсе аспирантуры, проходит переподготовки по другим направлениям, принимает участие в конференциях на различных уровнях (от региональных до международных), пишет научные статьи для профильных журналов и планирует защитить диссертацию по специализации. Кроме саморазвития преподаватель привлекает студентов к участию в конкурсах, мероприятиях и слетах, рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

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