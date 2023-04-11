Мокрый снег с дождем ожидается в Коми

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Коми ожидается пасмурный день, который принесет жителям республики снег с дождем. По данным региональных синоптиков, сегодня, 11 апреля, кроме осадков прогнозируется сильный ветер с севера.

Столбик термометра днем поднимется до +10 градусов тепла, а ночью покажет шесть градусов со знаком минус, обещают метеорологи.

- Во вторник, 11 апреля, будет облачно с прояснениями. В северных районах: небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег). В южных районах: местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ветер З, СЗ, на крайнем северо-востоке В, ЮВ 7-12 м/с. Температура ночью -1...-6, при прояснении -8...-13; днем в северных районах -1...+4, в южных районах +5...+10; в Воркутинском районе ночью -19...-24, днем -9...-14°С, - говорится в прогнозе.

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