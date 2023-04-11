«Царапки на кормильцах и брызги каши вокруг»: медвежата Ворчун и Толстун из Коми научились кушать из мисок

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Центр спасения медвежат-сирот в Твери продолжает погружать подписчиков в жизнь своих подопечных. Самые важные события дня мишек-мимимишек волонтёры снимают на камеру и знакомят нас со всеми воспитательными процессами.

Наши медведи из Коми Ворчун и Толстун также проходят реабилитацию в Центре и совсем скоро (мы очень на это надеемся) будут готовы вернуться в привычную среду обитания. Так, мы уже увидели, как наши мишки купаются, играют в игровом манеже, а сейчас и вовсе засняли кормление пузатиков-косолапиков. Рычат и жадно кушают своё лакомство, не отказываются от добавки, стараются всё вылизать до последней капельки!

Ранее мишки кушали с бутылочки, но пришла пора взрослеть – с миски пока лакомится тяжелее, но уже пришло время быть самостоятельными. Хозяева не боятся царапающих коготочков и брызг кашки – лишь бы подопечные поскорее приступили к следующему этапу жизни. Маленьких комочков не ласкают и не сюсюкают, волонтёры делают всё, чтобы животное не привыкло к человеку.

В предыдущем видео Центра супруги Пажетновы предупредили, что в Центральной России медведи уже в марте начинали выходить из берлог, идут к болотам и местам, где есть большая вероятность добыть прошлогодний корм. В нашей республике медведи чаще встают в апреле-мае.

Напомним, в Коми с 15 апреля по 10 июня разрешена охота на бурых медведей.

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