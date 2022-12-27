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Происшествия27 декабря 2022 8:12

«Это ужас»: стала известна причина смерти пропавшего 23-летнего Владислава Яночкина из Коми

Близкие до конца надеялись на благополучный исход
Источник:kp.ru
Фото: «Лиза Алерт»

Фото: «Лиза Алерт»

В Коми обнаружено тело 23-летнего Владислава Яночкина из Выльгорта. Молодой человек резко исчез 12 декабря. Обеспокоенная семья парня обратилась за помощью к полицейским и волонтерам, когда поняла, что сами Владислава найти не могут.

И вот, спустя две недели поисков, стало известно, что пропавшего нет в живых. О гибели сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.

— Найден. Погиб, — коротко отписали добровольцы, традиционно не раскрывая детали произошедшего.

Смерть Владислава стала ударом для его родителей и всех, кто знал молодого человека. Десятки неравнодушных людей выражают свои соболезнования и слова поддержки его родным в соцсетях.

— Это ужас. Нет слов. Прекрасный друг и одноклассник, всегда веселил нас и поддерживал. Соболезную родным, — написал Александр.

По факту обнаружения тела следователи проведут проверку. Однако уже известно, что криминального характера в смерти Владислава нет: он ушел из жизни добровольно.

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