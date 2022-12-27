ЛУКОЙЛ-Коми выделил более 9 миллионов рублей для поддержки детей с редким заболеванием

Фото предоставлено «ЛУКОЙЛ-Коми»

С инициативой предусмотреть в соглашении о сотрудничестве между правительством Коми и компанией «ЛУКОЙЛ» средства на специализированное питание для детей, страдающих фенилкетонурией, обратилось региональное Министерство здравоохранения.

Как сообщили в ведомстве, всего по Республике Коми числятся порядка 40 человек с диагнозом «фенилкетонурия» (ФКУ), из них более 20 – дети. Распространенность ФКУ в России составляет в среднем один случай на 7 тысяч новорожденных.

Люди с ФКУ вынуждены всю жизнь соблюдать строжайшую диету, им нельзя есть большинство продуктов. Болезнь особенно опасна в детском возрасте, поскольку при некорректном лечении может вызывать умственную отсталость.

Питание детей с таким диагнозом осуществляется аминокислотной смесью (АКС), которая заменяет все продукты с высоким содержанием белка — мясо, яйца, бобовые, молочные. В АКС есть все аминокислоты, витамины — все, что содержится в белковой пище, кроме фенилаланина.

Минздрав РК предоставил компании расчет на питание для обеспечения всех детей республики с таким диагнозом. Потребность в средствах составила более 9 миллионов рублей. Финансовая поддержка нефтяников на эту сумму была перечислена в 11 медицинских учреждений региона, в которых наблюдаются дети с этим редким заболеванием. Помощь оказана больницам Эжвы, Усть-Кулома, Ижмы, Печоры, Усинска, Усть-Цильмы, Ухты, Прилузья, Сыктывкара, Нижнего Одеса и города Микунь.

Фото предоставлено «ЛУКОЙЛ-Коми»

Что касается поддержки здравоохранения в целом, в сентябре открыта и введена в эксплуатацию новая сельская врачебная амбулатория (СВА) в усинском селе Щельябож. В ней расположены физио-, прививочный и стоматологический кабинеты, а также круглосуточные койки для медицинского наблюдения пациентов. Теперь жители Щельябожа могут получать первичную медицинскую помощь в современных условиях, не выезжая за пределы села. Рядом с амбулаторией возвели полностью автономный, благоустроенный двухквартирный дом для медицинских работников. Проект на общую сумму более 50 миллионов рублей компания профинансировала в рамках соглашения с правительством Республики Коми.

Фото предоставлено «ЛУКОЙЛ-Коми»

По аналогичному проекту строится амбулатория и в усинском селе Мутный Материк. Здесь строительство также было завершено, но затем появились изменения в законодательстве и возникли новые требования: строительство дополнительных помещений амбулатории, дома для врачей и гаража для автомобиля скорой помощи, подведение воды с установкой станции водоочистки. Сейчас эти работы завершаются. Финансирование мероприятий – на общую сумму более 120 млн руб. за все годы – также осуществляется компанией.