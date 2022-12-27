Всего 17 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Коми за сутки

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В Коми снижается количество заболевших коронавирусом. Согласно последним данным, в республике насчитывается 192 382 факта заражения ковидом, 17 из которых были диагностированы за минувшие сутки.

Почти столько же - 16 человек - были сняты с медицинского учета по выздоровлению. Всего болезнь побороли 188 560 жителей Коми. На больничные койки попали еще 12 пациентов.

Жертвами инфекции стали 3 254 человека. Показатель смертности за сутки не изменился.

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