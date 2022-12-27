Когда в Коми выплатят пособия и пенсия в декабре 2022 года

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Стало известно, когда жители Коми получат пенсии и пособия за январь. Из-за новогодних каникул график выплат изменился, напомнили в ПФР.

Так, некоторые пенсионеры и получатель пособий получат уже в конце декабря. К тому же, выплаты придут в большем размере, обещают в Пенсионном фонде.

- В связи с новогодними праздниками выплата пенсий за январь 2023 года будет осуществляться в следующем порядке: клиентам Сбербанка с фамилиями на буквы А-К, получающим выплаты в первой половине месяца, а также клиентам иных коммерческих банков пенсия за январь будет перечислена заранее – 28 декабря 2022 года. Клиентам Сбербанка с фамилиями на буквы Л-Я пенсия будет перечислена по обычному графику – 20 января 2023 года, - объяснили в ПФР.

Пенсии за январь, в том числе досрочные, поступят жителям Коми с учетом индексации с 1 января 2023 года. Она запланирована в размере 4,8%.

- Индексация коснется неработающих пенсионеров, получающих страховые пенсии, - рассказал заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Республике Коми Антон Хозяинов.

Досрочно также будут перечислены некоторые пособия за декабрь: ежемесячные пособия на детей от 8 до 17 лет; пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки; ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет; иные пособия, переданные в ПФР от органов соцзащиты. Гражданам, получающим эти пособия через банки, средства поступят 29 декабря.

Гражданам, получающим пенсии и пособия через отделения почтовой связи, выплаты будет производиться в соответствии с ранее утвержденным графиком. Его можно уточнить в своем почтовом отделении.

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