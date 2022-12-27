Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь и праздники 2023 года

Фото: архив "КП"

Сыктывкарцев в новогоднюю ночь пассажирские автобусы будут перевозить бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе «Комиавтотранса».

Как рассказали в организации, с 00:20 до 07:40 будет организована работа автобусных маршрутов №18, 19, 46. На этих маршрутах проезд бесплатный в указанное время.

Остальные маршруты будут работать по графику выходного дня, добавили в «Комиавтотрансе» и предоставили подробное расписание автобусов.

- В последний день года городские автобусы будут курсировать по расписанию выходного дня. 31 декабря последний рейс маршрута №18 от "Гостиницы Центральной" отправится в 22:36, от СЛПК в 23:15.

Маршрут №18

Гостиница «Центральная» 00:30 / 01:00 / 01:30 / 02:00 / 02:30 / 03:00 / 03:30 / 04:00 / 04:30 / 05:00 / 05:30 / 06:00

СЛПК 01:15 / 01:45 / 02:15 / 02:45 / 03:15 / 03:45 / 04:15 / 04:45 / 05:15 / 05:45 / 06:15 / 06:50

Маршрут №19

Давпон 00:30 / 01:05 01:40 / 02:15 / 02:50 / 03:25 / 04:00 / 04:35

Гостиница «Центральная» 00:45 / 01:20 / 01:55 / 02:30 / 03:05 / 03:40 / 04:15 / 04:50

Строитель 00:55 / 01:30 / 02:05 / 02:40 / 03:15 / 03:50 / 04:25 / 05:00

Маршрут №46

Давпон 00:20 / 00:40 / 01:00 / 01:20 / 01:40 / 02:00 / 02:20 / 02:40 / 03:00 / 03:20 / 03:40 / 04:00 / 04:20 / 04:40 / 05:00 / 05:20 / 05:40 / 06:00

Росгосстрах в сторону «Школа № 33» 00:37 / 00:57 / 01:17 / 01:37 / 01:57 / 02:17 / 02:37 / 02:57 / 03:17 / 03:37 / 03:57 / 04:17 / 04:37 / 04:57 / 05:17 / 05:37 / 05:57 / 06:17

Школа № 33 00:20 / 00:40 / 01:00 / 01:20 / 01:40 / 02:00 / 02:20 / 02:40 / 03:00 / 03:20 / 03:40 / 04:00 / 04:20 / 04:40 / 05:00 / 05:20 / 05:40 / 06:00

Росгосстрах в сторону «Давпон» 00:43 / 01:03 / 01:23 / 01:43 / 02:03 / 02:23 / 02:43 / 03:03 / 03:23 / 03:43 / 04:03 / 04:23 / 04:43 / 05:03 / 05:23 / 05:43 / 06:03 / 06:23

График работы автобусов на городских маршрутах №№ 3,12,18,19,38,46,54 1 января:

Маршрут №3

Аэровокзал 06:00 / 07:00 / 07:30 / 08:00 / 08:30 / 09:00 / 10:00 / 10:30 / 11:30 / 12:30 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 15:30 / 16:00 / 16:30 / 17:00 / 17:30 / 18:30 / 19:30 / 20:30

с/х Пригородный 05:30 / 06:30 / 07:30 / 08:00 / 08:30 / 09:00 / 09:30 / 10:30 / 11:00 / 12:00 / 13:00 / 13:30 14:30 / 15:30 / 16:00 / 16:30 / 17:00 / 17:30 / 18:00 / 19:00 / 20:00 / 21:00

Маршрут №12

Автостанция 06:50 / 08:50 / 14:45 / 16:25 / 18:35 / 20:25

СЛПК 07:50 / 09:40 / 15:35 / 17:35 / 19:35 / 21:15

Маршрут №18

Пл. им. Габова 06:40 / 07:04 / 07:28 / 07:52 Интервал движения с 07:40 час. 12 – 24 минуты 20:40 / 21:10 / 21:40 / 22:40 / 23:40

СЛПК 07:22 / 07:46 / 08:10 / 08:34 Интервал движения с 07:40 час. 12 - 24 минуты 21:18 / 21:48 / 22:18 / 23:18 / 00:18

Маршрут №19

Городской автовокзал в сторону Ж/Д вокзала 06:50 / 07:30 / 08:10 / 08:50 / 09:30

Городской автовокзал в сторону Города Мастеров 06:50 / 07:30 / 08:10 / 08:50 / 09:30

Интервалы движения с 09:30 до 15:30 20 минут / с 15:30 до 18:00 10 минут / с 18:00 20 минут

Маршрут №38

Рынок (ул. Карла Маркса) 07:40 / 08:20 / 09:00 / 11:00 / 13:20 / 14:40 / 15:20 / 16:40 / 17:20 / 18:00 / 18:40 / 19:20

Дырнос-3 08:20 / 09:00 / 09:40 / 11:40 / 14:00 / 15:20 / 16:00 / 17:20 / 18:00 / 18:40 / 19:20 / 20:00

Маршрут №46

Давпон в сторону ЖД вокзала 06:44 / 07:08 / 07:32 / 07:56 / 08:20

Интервалы движения с 08:20 до 16:20 24 минуты / с 16:20 до 19:20 12 минут / с 19:20 24 минуты

Давпон в сторону Кочпона 06:44 / 07:04 / 07:24 / 07:44 / 08:04

Интервалы движения с 08:04 до 16:24 20 минут, с 16:24 до 20:14 10 минут, с 20:14 20 минут

Маршрут №54

Ж/Д вокзал 05:40 / 06:16 / 06:40 / 07:04 Интервал движения с 07:04 час. 12 - 24 минуты / 19:40 / 20:10 / 20:40 / 21:10 / 21:40 / 22:10

ул. Славы 06:21 / 06:57 / 07:21 / 07:45 Интервал движения с 07:04 час. 12 - 24 минуты / 20:21 / 20:51 / 21:21 / 21:51 / 22:21 / 22:51

С 2 по 8 января режим работы на муниципальных маршрутах №№ 3, 12, 18, 19, 38, 46, 54 установить по расписанию выходного дня.

Муниципальный маршрут регулярных перевозок № 30 «ЖДВ – Дырнос 3» начнёт курсировать со 2 января по расписанию выходного дня, № 9 «Автостанция – Красная гора» и № 55 «ЖДВ – Диагностический центр» - с 9 января по расписанию буднего дня.

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