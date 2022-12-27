«В это невозможно поверить»: в Коми скончался известный фотограф и отец троих детей Алексей Резниченко

Фото из личного архива Алексея Резниченко

В Воркуте в возрасте 52 лет умер Алексей Резниченко. Он был известен своими фотоработами и блогом в социальных сетях. О кончине отца троих детей сообщили его близкие.

Скорая гибель фотографа стала неожиданностью для горожан: в Воркуте многие любили работы Алексея и восхищались им.

— Светлая память Алексею. Много хорошего и светлого он оставил в этом мире. Очень печально, покойся с миром, в это до сих пор невозможно поверить, — написала Ирина.

В памяти сотни людей Алексей останется отзывчивым, улыбчивым и горящим своей работой человеком. Он очень любил свою семью, говорят близкие. Совсем недавно он провожал свою дочь в первый класс, а несколько дней назад справил 52-й день рождения. Казалось, что впереди долгие и счастливые годы жизни, однако горе пришло в семью прямо перед светлым праздником Новым годом.

Сейчас неравнодушные горожане объявили сбор средств на организацию похорон Алексея. Они хотят оказать посильную финансовую поддержку вдвое и его трем детям.

— Помочь семье можно переводом денег на карту Сбера, которая привязана к телефону вдовы 8-922-596-52-71 (Светлана Викторовна К.), — говорится в сообщении.

Редакция «КП-Коми» приносит свои соболезнования семье и близким Алексея.

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