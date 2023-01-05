В четверг в Коми до -27 градусов

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В четверг, 5 января, в Коми будет облачно с прояснениями, минимальная температура воздуха составит -27 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми ожидается небольшой снег, местами гололед. Синоптики прогнозируют северный ветер со скоростью 2-7 м/с, а на крайнем северо-востоке – 8-13 м/с. Температура воздуха днем составит -27...-22 градуса.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой снег. Синоптики прогнозируют северный и северо-западный ветер со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха днем составит-25... -23 градуса.

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