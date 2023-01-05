За сутки в Коми 19 человек заболели коронавирусом

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По состоянию на четверг, 5 января, в Коми зафиксировали 19 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 192 525 случаев заболевания этой инфекцией. За сутки в республике выздоровел 21 человек. За все время в регионе удалось вылечить 188 858 пациентов. За последние сутки в Коми не скончался ни один больной коронавирусом. За весь период пандемии в республики зафиксировали 3 254 смертельных случая среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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