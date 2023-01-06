В пятницу в Коми до -30 градусов

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В пятницу, 6 января, в Коми ожидается небольшой снег, минимальная температура воздуха составит -30 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми ожидается переменная облачность и небольшой снег. В отдельных районах синоптики прогнозируют гололедно-изморозевое отложение. В Коми ожидается северный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит -30...-25 градусов, местами потеплеет до -19 градусов.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность и небольшой снег. Синоптики прогнозируют северный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит -27...-25 градусов.

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