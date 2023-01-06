За сутки в Коми 17 человек заболели коронавирусом

Фото: архив КП

По состоянию на пятницу, 6 января, в Коми зафиксировали 17 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 192 542 случая заболевания этой инфекцией. За сутки в республике выздоровели 39 человек. За все время в регионе удалось вылечить 188 897 пациентов. За последние сутки в Коми не скончался ни один больной коронавирусом. За весь период пандемии в республики зафиксировали 3 254 смертельных случая среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За сутки в Коми 19 человек заболели коронавирусом

В регионе не скончался ни один пациент (подробности)