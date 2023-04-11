Число заражений COVID-19 в Коми выросло на 68 новых случаев

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В Коми продолжают фиксировать десятки новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки показатель заболеваемости вырос на 68 фактов и составляет на сегодняшний день 198 228 человек.

Также за последние 24 часа показатель выздоровления вырос на 41 пациента. За все время пандемии болезнь побороли 193 854 жителя Коми. В то же время лечение в условиях стационара понадобилось еще 20 инфицированным.

Официально в Коми зарегистрировано 3 270 смертей от ковида. Показатель летальности за сутки не изменился.

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