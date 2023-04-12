У жителей Коми некоторых районов выпадет дождь со снегом

Фото: архив КП

Гидрометеоцентр Коми опубликовал прогноз погоды на сегодня. Так, в южных районах региона ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь со снегом. Днём столбик термометра поднимется +3...+8, на крайнем юге может достигнуть показателя +12°С. В северных районах будет облачно с прояснениями. Незначительные, местами снег, в том числе и мокрый снег. Повезёт Усинскому и Интинском району - будет преимущественно без осадков..

На крайнем северо-востоке ожидается переменная облачность. Температура ночью будет отнюдь не весенняя: ночью опустится до -28, днем -15...-20°С. В столице Коми ожидается переменная облачность. Днем выпадет небольшой мокрый снег. Но в целом погода будет радовать, температура будет стоять поистине апрельская, поднимется до +8°С.

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