Более 70 жителей Коми побороли коронавирус за минувшие сутки

Фото: архив "КП"

В Коми озвучены новые данные по коронавирусу. По состоянию на 12 апреля, в республике насчитывается 198 292 факта заболевания ковидом, что на 64 случая больше, чем сутками ранее.

Показатель выздоровления за последние 24 часа вырос на 71 человека и составил 193 925. В то же время 17 инфицированных оказались на больничной койке из-за осложнений, которые вызвал вирус.

Жертвами инфекции официально признаны 3 270 жителей Коми. Новых смертей за сутки не зарегистрировано.

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