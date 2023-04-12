Раскрыты личности четырех погибших на трассе Сыктывкар — Усинск — Нарьян-Мар

Фото: Денис ХАСАНОВ

Стали известны личности погибших на трассе в Усинске. Жуткая трагедия унесла жизни четверых мужчин.

Как рассказали в МВД по Коми, 56-летний мужчина за рулем Mitsubishi L200 выехал на встречную полосу и врезался в вахтовый автобус. В это время в салоне пикапа были еще трое мужчин. Все они скончались до приезда медиков.

- В результате ДТП водитель Mitsubishi L200 и трое пассажиров 1979, 1981, 1983 годов рождения скончались на месте, - рассказали в МВД.

Известно, что погибшие являлись коллегами и работали в нефтяной компании «Квартет Сервис».

По данному факту начато разбирательство.

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