«Весна не хочет наступать»: синоптики рассказали о погоде в Коми на 13 апреля

Фото: архив КП

Сегодня в Коми будет облачно с прояснениями. Как сообщает Коми ЦГСМ, в южных районах ожидается небольшой, местами умеренный снег, днем в основном без осадков. Температура в ночью опустится до -17, при прояснении до -25, днем поднимется +2°С.

На крайнем северо-востоке воцарится зима. Хоть и будет преимущественно без осадков, но холод даст о себе знать. Столбик термометра опустится до -30, днем до -21°С. В Сыктывкаре ночью выпадет снег, днем преимущественно без осадков. Но теплой вчерашней погоды не будет, температура днём опустится до -3°С.

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